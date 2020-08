15 sierpnia – co to za święto? Czy będą otwarte sklepy?

15 sierpnia - co to za święto kościelne?

15 sierpnia jest zawsze dniem wolnym od pracy. Tego dnia wierni udają się do świątyń, by wspólnie pomodlić się i podziękować za uprawy. Czci się Matkę Boską jako patronkę ziemi i roślinności. Wielu katolików 15 sierpnia udaje się na Jasną Górę, by tam wziąć udział w nakazanej tego dnia mszy świętej.

15 sierpnia - co to za święto państwowe?

To może oznaczać, że 14 sierpnia Polacy ruszą do sklepów, by zaopatrzyć się w produkty spożywcze, co spowoduje kumulację klientów i może wiązać się z dużymi kolejkami w sklepach.