16-letnia Joanna wciąż poszukiwana. Policja prosi o pomoc

Joanna Gibka ostatni raz była widziała w piątek, 26 lutego tego roku. Brała udział w lekcjach online w swoim liceum w Złoczewie. Później pojechała do koleżanki. Do domu wróciła wieczorem. Mama ostatni raz ją widziała około godz. 22:00.

Okoliczności zaginięcia dziewczyny

- Wróć do domu. Bardzo cię kochamy. Wszystko będzie dobrze bez względu na to, co się stało. Obiecuję, że nie będziemy krzyczeć. Czekamy na ciebie, córeczko - apelowała w rozmowie z "Faktem" mama zaginionej Joanny.