Majówka 2021 odwołana? Okazuje się, że niezupełnie

Ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią i narzucony lockdown, teoretycznie nie można w tym roku swobodnie wyjechać na majówkowy wypoczynek w kraju. Jednak jak w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Sporo pensjonatów i kwater pozostaje otwartych. Rząd zapowiada wzmożone kontrole, ale nie można mieć złudzeń, że Polacy spędzą ten czas jak przed rokiem, zamknięci w swoich domach.

W najtrudniejszej sytuacji są właściciele dużych hoteli i pensjonatów. One są zamknięte. Natomiast apartamenty, prywatne kwatery czy domy pod wynajem - działają prawie normalnie. Wchodząc na portale pośredniczące w rezerwacjach, można znaleźć wiele ofert, z których turyści bez większych problemów mogą przed majówką skorzystać.

"W razie kontroli jest pani naszą rodziną"

Przez specjalny serwis pośredniczący Julia Nowak zarezerwowała pokój w Pieninach. W rozmowie z WP Kobieta powiedziała, że teoretycznie jest to wyjazd służbowy.

- Nie musiałam szukać zbyt długo. Wpisałam "kwatery na majówkę" i zadzwoniłam w kilka miejsc. Nie był to żaden problem. Wynajmujący pokój powiedział mi, że przy zakwaterowaniu będzie chciał zobaczyć potwierdzenie od pracodawcy, że jest to pobyt w celach służbowych. Zaznaczył, że bez takiego "świstka" mnie nie przenocuje, bo boi się kontroli i kary, które mogłyby go pogrążyć - powiedziała nam Julia.