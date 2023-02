20-letni żołnierz z Rosji oskarżony o gwałt. Będzie sądzony zaocznie

IWPR ujawnia, że do przestępstwa miało dojść we wsi we wspólnocie terytorialnej Wielkiej Dymerki, w rejonie browarskim. W marcu 2022 roku jej społeczność spędziła około miesiąc pod rosyjską okupacją. Prokuratorzy podkreślili, że wieś, gdzie doszło do zbrodni, była zamieszkana przez ludność cywilną, która nie brała udziału w konflikcie zbrojnym i nie potrafiła przeciwstawić się woli okupantów.