21 września zaproś gości. Gwarantowane bogactwo i szczęście

Tego dnia zaproś gości. Później sobie podziękujesz

Przesądy są związane również z innymi dniami w ciągu roku. Często są one jednak zapomniane. Przykładem może być zwyczaj związany z datą, która wypada w końcówce lata, 21 września. Ten dzień związany jest z wyjątkową tradycją zapraszania do domu wielu gości, przede wszystkim przyjaciół i bliskich osób, które są nam życzliwe. Według dawnych wierzeń, to ma zagwarantować nam szczęście, pomyślność, spokój, a także bogactwo.