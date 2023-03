23-latka padła ofiarą oszustwa "na modelkę". Pieniądze zniknęły z konta

To odzieżowa sieciówka, która na Wyspach cieszy się ogromną popularnością. Kristen nie wahała się ani chwili i zgodziła się na podróż do Londynu. Jej koszty miała ponieść oczywiście agencja - był jednak pewien warunek - przyszła modelka miała podać dane do swojej karty - rzekomo konieczne do pobrania opłaty manipulacyjnej. Ich pozyskaniem zajął się oszust, który zadzwonił do Brytyjki, podając się za przedstawiciela agencji.