23. rocznica śmierci księżnej Diany. Tajemnica księcia Karola wychodzi na jaw

Księżna Diana była kochana przez tłumy. Miliony ludzi na całym świecie rozpaczało, gdy zginęła. Ale ich żal to niewiele w porównaniu z tym, co musieli czuć jej synowie – Harry i William. W chwili śmierci matki spędzali wakacje w Balmoral, gdzie swoją posiadłość ma książę Karol. To on jako pierwszy dowiedział się o wypadku. I to on musiał przekazać synom informację, że ich matka nie żyje.