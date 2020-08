Suknia ślubna księżnej Diany. Ukryty przekaz ujawniony po latach

Ślub Diany Spencer i księcia Karola był jednym z najgłośniejszych wydarzeń minionego stulecia. Transmisję z uroczystości oglądało ponad 750 milionów ludzi na całym świecie, a po latach okazało się, że małżonkowie już wtedy mieli problem, żeby się pogadać. Mimo to Diana zdecydowała się na dodanie do swojej stylizacji ślubnej elementu symbolizującego jej miłość do brytyjskiego następcy tronu.