Księżna Diana miała zagrać w filmie. Informację potwierdza Kevin Costner

Księżna Diana w kontynuacji "Bodyguarda". Taki był plan

O filmowej roli, którą rozważała Diana opowiedział Kevin Costner . W rozmowie z "Daily Beast" wspominał swoje najbardziej kasowe, najważniejsze filmy. Jednym z nich był "Bodyguard", w którym Costner zagrał z Whitney Houston. To on zresztą zdecydował, że utalentowana wokalistka najlepiej sprawdzi się w roli piosenkarki Rachell Marron.

W sequelu Frank Farmer miał ochraniać księżniczkę. A któż lepiej zagrałby nękaną przez paparazzi i wycieńczoną sławą arystokratę niż księżna Diana? "Rozmawialiśmy o tym", zdradził Kevin Costner. "Film miał być kręcony w Hong Kongu. Jakie to by było straszne, gdyby do filmu doszło, wziąwszy pod uwagę jak skończyła się historia Diany", dodał.