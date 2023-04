3 kosmetyki, które działają jak kompres dla przesuszonej skóry. Dobrze się wchłaniają

Te kosmetyki to agenci 007 wśród kosmetyków nawilżających. Nie są to bowiem produkty oferujące standardowe nawilżenie, którego potrzebuje każda z nas. Te kosmetyki mają do wykonania zadanie specjalne – pielęgnację skóry przesuszonej i odwodnionej. Po czym poznać, że twoja skóra właśnie taka jest? Jest sucha, szorstka, swędzi, daje uczucie ściągnięcia, do tego ma ziemisty kolor, jest szorstka, brakuje jej elastyczności. Wpływ na to może mieć stres, zmęczenie, używki, a także niewystarczająca ilość wypijanej wody w ciągu dnia. Jeśli więc należysz do grupy osób zmagających się z przesuszoną skórą, zaopatrz się w butelkę wody i chociaż jeden z poniżej prezentowanych kosmetyków.