3 najmodniejsze stylizacje z marynarką, które musisz wypróbować tej jesieni

Świetnym wyborem będą też lżejsze żakiety w typowo jesiennych kolorach – od musztardowej żółci po beże i camelowe brązy. Takie marynarki możesz nosić chociażby do ciemnogranatowych jeansów i białych koszul z fontaziem. Co poza tym? W jesiennych trendach nie mogło zabraknąć kobiecych żakietów w kratę! Ten klasyczny wzór króluje na wybiegach znanych projektantów i stylowo wygląda zarówno w total-lookach, jak i w zestawach z jednolitymi koszulami czy grubszymi dzianinami. Zastanawiasz się, z czym nosić marynarki jesienią? Zobacz 3 sprawdzone pomysły na modne stylizacje z tym ponadczasowym elementem garderoby!

W komplecie albo nie do pary – śladem topowych influencerek łączymy najmodniejsze kobiece marynarki ze spódnicami o różnych krojach. Strzałem w dziesiątkę będzie garsonka w nowoczesnym wydaniu, np. z oversizowym żakietem i spódniczką mini. Taki look możesz uzupełnić rockowymi botkami czy ulubionymi sneakersami oraz t-shirtem z ciekawym nadrukiem. Równie stylowo prezentuje się też duet dłuższej marynarki i plisowanej spódnicy midi. Taki set zyska modowy sznyt dzięki jedwabnej koszuli z fontaziem i czółenkom na słupku. W biurze dobrze sprawdzi się marynarka w kratę zestawiona z ołówkową spódnicą z eko-skóry. A po godzinach - żakiet oversize z mini z marszczeniami, botkami na szpilce i topem z koronkową górą.

Kobiecy garnitur – stylizacja z marynarką nie tylko do biura

Damskie garnitury królują w trendach od kilku sezonów, a tej jesieni mają status kobiecego must have! Neonowe i pastelowe modele, które nosiłyśmy latem, teraz zamieniamy na duet marynarki i eleganckich spodni w typowo jesiennej kolorystyce. Camelowo-brązowy komplet zagra z botkami na słupku w piaskowym odcieniu. Szary garnitur w czarną kratę księcia Walii możesz łączyć z czarnymi butami Chelsea. A do marynarki i spodni w musztardowo-żółtym kolorze najlepiej dobrać minimalistyczne, stonowane dodatki, np. czarne mokasyny ze złotym zdobieniem i wizytową torebkę w czerni! Co pod marynarkę? Bluzka, koszula lub dzianinowy top w bieli rozświetli cerę, odejmie lat i doda szyku.