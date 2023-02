3 skuteczne szampony przeciwłupieżowe, których nie reklamują w tv

Oczyszczający szampon Saint Éternité

To szampon stworzony z myślą o potrzebach cienkich, słabych i wypadających włosów. Zawiera naturalne składniki, które pobudzają włosy do wzrostu i hamują ich wypadanie (wyciąg z liści zielonej herbaty, olejek rozmarynowy, olejek tymiankowy), wzmacniają je (wyciąg z kwiatu lotosu), a do tego jeszcze rozwiązują problem łupieżu (wyciąg z rumianku). Taki skład sprawia, że szampon ma obłędny, ziołowy zapach i kompleksowo działa na włosy. Szampon wzmacnia kosmyki. Po umyciu stają się one bardziej błyszczące, gładkie, o zwiększonej objętości. To świetny kosmetyk dla cienkich, słabych i zmęczonych włosów z tendencją do wypadania i łupieżu. Pomaga zachować świeżość na dłużej.