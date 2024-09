Tak "odchudzisz" placki ziemniaczane. Wystarczy jedna łyżka

Co zrobić, jeżeli zależy nam na tym, aby ograniczać tłuszcz w diecie? Tradycyjne placki ziemniaczane są smażone w dość dużej jego ilości i świetnie go wchłaniają. Jest kilka trików, które sprawią, że nieco "odchudzimy" potrawę. Po pierwsze, wybierajmy mączyste odmiany ziemniaków, które zawierają w sobie mniej wody.

Po drugie, niezależnie od zakupionych warzyw, powstałą ziemniaczaną masę dokładnie ją przeciśnijmy, aby odsączyć nadmiar wody. Możemy też dodać do masy odrobinę... octu lub spirytusu. Alkohol sprawi, że smażące się placki nie będą wchłaniać tłuszczu do środka.

Placki ziemniaczane to klasyk polskiej kuchni, na którym przepadają pokolenia. Robert Makłowicz udowodnił, że prosty przepis można dodatkowo udoskonalić. Ziemniaki, cebula, sól i jajko - to podstawowe składniki, które musimy przygotować. Według Makłowicza klucz do doskonałych placków tkwi w dodaniu do podstawy... drożdży.