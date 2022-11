To cię zaskoczy. Do czego służy czwarta strona tarki do sera?

Jak czyścić tarkę do sera?

Znając już wszystkie funkcje tarki do sera, można śmiało wykorzystywać ją w kuchni. Należy jednak pamiętać, żeby każdorazowo dokładnie ją wyczyścić. Zawsze upewnij się, że w otworach nie pozostały resztki jedzenia. Jeżeli pojawią się tłuste, trudne do zmycia plamy, mamy na to sposób. Wystarczy namoczyć gąbkę w occie i przetrzeć tarkę od dołu do góry. Plamy powinny szybko zniknąć.Ważne, żeby potem umyć ją jeszcze raz w wodzie z dodatkiem płynu do naczyń, żeby pozbyć się charakterystycznego zapachu.