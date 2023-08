4 modowe klasyki. Teraz kupisz je nawet 70 proc. taniej

Jedna z najważniejszych zasad każdej dobrze ubranej Francuzki brzmi: "Jeśli masz na sobie piękny, dobrze skrojony trencz, wówczas to, co masz pod spodem, nie jest już tak ważne". Trudno się z tym nie zgodzić. Cienki, beżowy lub popielaty płaszcz to kwintesencja ponadczasowej elegancji i symbol dobrego smaku. To niepozorne nakrycie jest w stanie "zrobić" całą stylizację, jeżeli tylko wiemy, jak go odpowiednio nosić. W kwestii trencza ważne są detale, bo to z nich słyną te najmodniejsze płaszcze, które mogłyśmy podziwiać na takich ikonach stylu, jak m.in. Audrey Hepburn, Catherine Denevue czy Brigitte Bardot. Po czym poznać modny, ponadczasowy trencz? Chociażby po klapie na plecach, dwóch rzędach guzików głębokich kieszeniach, rękawach zakończonych sprzączkami i oczywiście, nieodłącznym pasku, który zawiązujemy w pasie.