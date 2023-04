4 powody, dla których każda z nas powinna używać SPF na twarz

Jak stosować krem z filtrem?

Wiemy już, że warto włączyć krem z filtrem do swojej codziennej pielęgnacji, pozostaje odpowiedzieć na pytanie, jak to właściwie zrobić. Fotoprotekcję nakładamy po oczyszczeniu cery i zastosowaniu kremu nawilżającego. Ważne, by krem z filtrem zaaplikować ok. 20 min przed ekspozycją na słońce. Na krem z filtrem nakładamy makijaż. Dlatego warto szukać kosmetyków ochronnych, które szybko się wchłaniają, nie zostawiają białych smug i nie ważą się pod podkładem. Na (nasze) szczęście oferta produktów tego typu jest na tyle bogata, że możecie do woli testować i szukać kremu, który idealnie sprawdzi się pod makijaż, a także odpowie na wasze potrzeby. Kremy z filtrem bowiem, poza zapewnieniem naszej skórze ochrony przeciw szkodliwemu działaniu promieniowania, potrafią także nawilżać, rozświetlać, łagodzić podrażnienia. Jako przykład mamy trzy propozycje.