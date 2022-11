4 powody, dla których szczoteczki soniczne biją na głowę wszystkie inne

Szczoteczka soniczna osiąga nawet 90 tys. ruchów na minutę (dla porównania szczoteczki elektryczne wykonują ok. 9 tys. obrotów, a szczoteczki ręczne ok. 600 ruchów na minutę). Dzięki tak intensywnym wibracjom szczoteczka soniczna o wiele dokładniej czyści zęby z płytki nazębnej i resztek jedzenia i to nie tylko na dużych powierzchniach, ale i w przestrzeniach między zębowych. Tak intensywne ruchy sprawiają, że woda i pasta do zębów zmieniają się mikrobąbelki, które bez problemów wnikają w każdą szparkę między zębami. To zapewnia kompleksową i skuteczną pielęgnację, zapobiegającą nagromadzaniu się kamienia nazębnego i powstawania ubytków.