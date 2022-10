4 sposoby na to, by porządek na stałe zagościł w domu

4. Sprzątanie umilą i przyspieszą również odpowiednie narzędzia i środki.

Z myślą o wszystkich zainteresowanych sprytnym sprzątaniem, marka SIDOLUX opracowała uniwersalny produkt – MULTISPRAY. Można go używać zarówno do czyszczenia powierzchni łazienkowych, jak i kuchennych. Dzięki temu, że w 97% oparty jest na naturalnych składnikach, jest bezpieczny w stosowaniu w miejscach przyrządzania jedzenia. Wyczyści też drewniane meble w salonie czy ramy w sypialni. Jego formuła wzbogacona jest o technologię Soda Power, dzięki której dokładnie usuwa brud, kurz oraz tłuszcz. Ponadto SIDOLUX MULTISPRAY charakteryzuje przyjemny zapach mydła marsylskiego, dzięki któremu płyn pozostawia uczucie czystości i świeżości na dłużej. Jego aplikacja możliwa jest także nawet w trudno dostępnych miejscach. SIDOLUX MULTISPRAY to nie jedyna nowość. Dla miłośników produktów dedykowanych konkretnym pomieszczeniom marka stworzyła SIDOLUX KUCHNIA, który koncentruje się na zwalczaniu tłuszczu oraz i SIDOLUX ŁAZIENKA, który skutecznie poradzi sobie z kamieniem.