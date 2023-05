5 największych trendów okularowych tego sezonu

Od delikatnych drucików po wyrazistą geometrię

Jak to zwykle z trendami bywa, są tak różnorodne, że bez problemów znajdziecie model okularów idealny dla siebie. Wśród topowych oprawek na ten sezon są zarówno te delikatne, metalowe lub transparentne, jak i czarne, wyraziste, masywne. Okrągłe, o delikatnych kształtach, jak i te geometryczne, wielokątne. Same zauważycie, że każdy kolejny opisywany przez nas trend jest zaprzeczeniem poprzedniego… Czy to oznacza, że modne jest wszystko? Niekoniecznie.