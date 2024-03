5 pomysłów na sprawdzony prezent na Dzień Kobiet

Czekolada czy zapach tropikalnych owoców? Z doświadczenia wiemy, że oba zapachy mają swoje zwolenniczki! Bogate masło do ciała to mieszanka nierafinowanych olei kosmetycznych z odżywczym masłem shea i dodatkiem słodkiego kakao lub orzeźwiającego mango. Ta bomba witaminowa to ratunek dla zniszczonej i suchej skóry, z jaką często się zmagamy w sezonie jesienno-zimowym. Masło do ciała skutecznie odżywia, nawilża i przyczynia się do odbudowy bariery hydrolipidowej. Zawarte w składzie antyoksydanty to prawdziwy anty-aging zamknięty w jednym opakowaniu.