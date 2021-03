5 pytań, które musisz sobie zadać organizując wesele

Od czego warto zacząć?

To również pytanie, które należy sobie zadać wcześnie, jeżeli decydujemy się na ślub poza granicami kraju. Będziemy mierzyć się bowiem z innymi sprawami organizacyjnymi niż w Polsce. Z kolei jeśli decydujemy się na ślub w Polsce, to warto określić zasięg poszukiwań lokalizacji, licząc od miejsca zamieszkania czy też wymarzonego regionu.

Wybór daty pozwoli szybko przejść do ofertowania usług. Od razu dowiecie się, czy planowana przez was data jest dostępna u wymarzonego zespołu i fotografa.

Oszacowanie liczby gości, podpowie nam, ile musimy przeznaczyć na tak zwany talerzyk. To pierwszy krok do budżetu. W różnych regionach Polski widełki za osobę są bardzo szerokie.

Określenie liczby gości jest ważne także pod względem szukania odpowiednio dużej powierzchni sali. Organizacja wesela na 100 osób, mając do dyspozycji salę na 300, to zdecydowanie niezbyt dobre rozwiązanie., Wypełnienie wiąże się z ogromnymi kosztami. Rada: macie 50 gości, szukajcie sali do 90, będziecie się czuli kameralnie, ale nie stłoczeni.

Miesiąc miodowy to dodatkowy wydatek, nie wliczaj go w budżet ślubu i wesela. To bardzo indywidualna kwestia, dokąd będziecie chcieli się udać. Podobnie z ubraniami i obrączkami. Ciężko przewidzieć, co wpadnie Wam w oko na wiele miesięcy przed pierwszą przymiarką.