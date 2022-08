5 sukienek w sam raz na jesień. Pierwsza to nasz hit!

Sukienki na jesień z Reserved

W Reserved jest prawdziwe zatrzęsienie pięknych sukienek na jesień. Czyli takich o długości midi i z długim rękawem. Jest w czym wybierać. My zdecydowałyśmy się pokazać Wam dwa modele tej marki. Pierwszy to sukienka o koszulowym kroju, z plisowanym dołem, w piękny kwiatowy wzór. Dzięki wiązaniu w pasie podkreśli talię. Utrzymana jest w jesiennej kolorystyce. Romantyczna i zarazem elegancka. Pięknie będzie prezentować się z kozakami. Wielki plus za rozszerzoną rozmiarówkę – tę sukienkę można dostać także w rozmiarze 46 i dwie wersje kolorystyczne - sukienka dostępna jest także w wersji czarnej z beżowym kwiatowym printem. Świetna opcja do pracy, na randkę, wyjście z przyjaciółkami.