5 sygnałów świadczących o tym, że twój stanik jest za duży

Mogłabym założyć się z każdą z was, że macie choć jeden egzemplarz za dużego biustonosza w swoich szafach. Skąd moja pewność? Brafitterki twierdzą, że kobiety na pytanie o swój rozmiar piersi, zwykle podają zawyżone wartości. I to aż o dwa rozmiary! Po drugie, zwykle zapominamy, że żaden stanik nie jest nam dany raz na zawsze. Ignorujemy fakt, że materiał w miarę noszenia się rozciąga, a i nasze piersi ulegają zmianie. Tyjemy, chudniemy, zachodzimy w ciążę, zaczynamy i kończymy laktację, to wszystko sprawia, że nasz biust się zmienia. Staje się pełniejszy, mniejszy, zwiększa się obwód. Ekspertki twierdzą, że powinnyśmy wymieniać biustonosze średnio co 7-8 miesięcy. By przedłużyć żywotność staników, warto też nosić je na zmianę, nie zakładać codziennie tego samego egzemplarza, by materiał miał szansę na "odpoczynek" i "regenerację".