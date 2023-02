Ewa Wachowicz jak księżna Kate. Sekretem jest płaszcz

Czarny płaszcz to jedyny słuszny wybór na zimę? Nic bardziej mylnego! Nie można zapominać o modelu w camelowym kolorze, który każdego jesienno-zimowego sezonu zyskuje na znaczeniu. To jeden z modowych pewniaków, gwarantujący nieograniczone możliwości stylizacyjne, a co najlepsze – oryginalny i gustowny wygląd. Camelowy płaszcz świetnie współgra z całą paletą modnych barw. Możesz nosić go z czernią, zielenią, czerwienią czy różem – w każdym wydaniu prezentując się maksymalnie stylowo i z klasą.