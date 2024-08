500 plus dla małżeństw. Wiadomo, kto skorzysta ze świadczenia

W 2022 roku pojawiła się petycja obywatelska dotycząca dodatku dla małżeństw. Projekt ten trafił do Komisji do Spraw Petycji, jednak jego termin rozpatrzenia został w kwietniu przedłużony. Obywatele sugerują, że świetnym pomysłem na wsparcie małżeństw z wieloletnim stażem jest dodatek w postaci 500 zł.

Twórcy projektu podkreślają, że wiele par często boryka się z trudnościami finansowymi, nie mogąc pokryć nie tylko codziennych wydatków, ale także kosztów związanych ze zdrowiem, takich jak leczenie, rehabilitacja czy zakup lekarstw. Pomoc ze strony państwa mogłaby w wielu sytuacjach ulżyć im w tych problemach finansowych. W petycji nie zaznaczono jednak żadnych konkretnych rozwiązań, wiadomo, że świadczenie miałoby być wypłacane co miesiąc oraz miałoby przysługiwać małżeństwom z ponad 50-letnim stażem.

Choć trudno przewidzieć, kiedy dokładnie dodatek 500 plus dla małżeństw mógłby zacząć obowiązywać, warto pamiętać, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oferuje seniorom inne formy wsparcia, oprócz emerytur i rent.

Jednym z takich programów jest "Opieka 75+", który zapewnia usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osobom powyżej 75. roku życia. Program ten jest realizowany przez samorządy. Kolejną inicjatywą jest program wieloletni "Senior Plus", który ma na celu zwiększenie aktywności społecznej osób starszych poprzez prowadzenie i dofinansowywanie ośrodków wsparcia. Program "Aktywni Plus" również skupia się na aktywizacji seniorów.

