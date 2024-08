Niestety, widok porzuconych obok śmietników wielkogabarytowych odpadów, takich jak meble, materace czy worki pełne gruzu, nie należy do rzadkich. Choć może się wydawać, że to łatwe i szybkie rozwiązanie, warto pamiętać, że za takie działanie grożą wysokie kary.

Wielkogabarytowe odpady, takie jak meble, szkło, farby czy gruz, powinny trafić do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). To specjalne miejsca, gdzie możemy legalnie i bezpiecznie pozbyć się niepotrzebnych rzeczy. Jest to nie tylko zgodne z prawem, ale także bardziej ekologiczne – PSZOK-i często umożliwiają recykling wielu materiałów, co sprzyja ochronie środowiska.