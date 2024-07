Gdzie wyrzucić tacki z grilla? Błąd jest nagminny

Segregacja śmieci wcale nie jest taka prosta, jak się wydaje. Każdy z nas ma obowiązek, by wyrzucać odpady zgodnie z przyjętymi zasadami. Prawidłowe przyporządkowanie śmieci do odpowiednich pojemników jest bardzo ważne.

Kosze niebieskie są przeznaczone na papier, w zielonych umieszczamy szkło, w żółtych -metale i tworzywa sztuczne. Do czarnych pojemników powinniśmy wyrzucać odpady zmieszane, a do brązowych - odpady biodegradowalne. Warto wspomnieć, że nieprawidłowa segregacja śmieci może nas sporo kosztować.

Pewnie nie raz zastanawiałaś się, gdzie wyrzucić np. aluminiowe tacki z grilla. Często błędnie wyrzucamy je do żółtego pojemnika. To błąd. Okazuje się, że zużyte tacki (zazwyczaj zabrudzone tłuszczem) powinny zostać umieszczone w koszu na odpady zmieszane.

Węgiel i popiół wyrzucamy do kosza na odpady zmieszane, jednorazowy grill też powinien trafić do czarnego pojemnika. Zarówno papierek po maśle, jak i zużyty ręcznik papierowy nie nadaje się do recyklingu, dlatego potraktuj je jako odpad zmieszany. Plastikowe butelki wrzuć do żółtego kosza, a zabrudzone naczynia jednorazowe, patyczki po szaszłykach oraz resztki jedzenia czy kości do czarnego (to odpady zmieszane).