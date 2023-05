6 modeli butów, które pasują do wszystkiego. Gwiazdy już je noszą

Botki — nie tylko na jesień

Botki to buty, które kojarzą się głównie z jesienią, ale dobrze sprawdzą się także podczas chłodniejszych dni wiosny. Ten ponadczasowy model może do siebie zniechęcić — nie każda kobieta lubi chodzić w butach na obcasie. Jednak botki bez problemu możesz znaleźć na stabilnym, niewielkim klocku. Eleganckie modele idealnie pasują do jeansów i spodni garniturowych. Sukienki w stylu boho i jeansowe spódnice to kolejne fasony, do których możesz włożyć botki.