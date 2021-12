60-letnia Sophie Fontanel pozuje nago i mówi o pożądaniu. "Mężczyźni oglądają filmy porno i myślą, że to seks"

"Za każdym razem jeśli idziesz z partnerem do łóżka i robisz coś, na co nie masz ochoty, to jest gwałt. Wszystkie z nas to przeżyły: jeśli powiem "nie", to będzie afera, kłótnia, zły humor… Całe pokolenia kobiet we Francji zostały wychowane, słysząc, iż najgorsze dla kobiety to być freudowską "kastratorką" - komentuje.