7‑latka zagryziona przez psy. Behawiorysta mówi jednoznacznie

- Zacznijmy od tego, że nie ma czegoś takiego jak pojęcie rasy agresywnej. Mamy pojęcie psa rasy niebezpiecznej. Niektóre rasy były hodowane i selekcjonowane do walk. Taką rasą są np. bulteriery, które mają specyficzny sposób ataku. Rzucają się, gryzą - najczęściej w szyję, nogę czy rękę i zadają poważne obrażenia. Nie oznacza to jednak, że na co dzień są psami agresywnymi. To ich sposób obrony - tłumaczy behawiorysta.