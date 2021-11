7 trendów, które odmienią Twój dom – sprawdź najmodniejsze dekoracje w Black Friday

5. Miękkie dywany na Black Friday

Urządzając swoje mieszkania, bardzo często zapominamy o dywanach. A przecież to właśnie one mogą nadać charakter wnętrzu i zdefiniować jego styl. Black Friday 2021 to idealny moment na to, by wystrój swojego mieszkania uzupełnić o modne dywany. Do przytulnej sypialni dobierz miękkie i niezwykle miłe w dotyku dywaniki shaggy w stylu rabbit. W salonie świetnie sprawdzą się natomiast np. ręcznie tkane, wełniane egzemplarze w modne wzory lub hit tego sezonu, czyli dywany strukturalne – pętelkowe lub wykonane z filcowanej wełny, która tworzy charakterystyczne okrągłe guzki.