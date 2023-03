86% Polek wciąż doświadcza nierówności – w Międzynarodowy Dzień Kobiet Avon wzywa do działania i wzmocnienia ich pozycji

Avon mówi #SzachMat!

Czy to w biznesie czy w innych dziedzinach, każda dziewczyna nie raz usłyszała, że jej się nie uda, że nie da rady, że kobiecie nie wypada. W kontrze do takich głosów, przy okazji Dnia Kobiet, Avon rusza z kampanią #SzachMat, w której docenia kobiety i to, jak codziennie udowadniają, że nie ma dla nich barier nie do pokonania.