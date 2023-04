90-letnia "Alexis" na gali. Przesadziła z błyskotkami?

Na ceremonii rozdania Nagród Golden Sun 2023 pojawiła się aktorka Joan Collins. Gwiazda, która sławę zyskała rolą Alexis Carrington, systematycznie bryluje na galach i imprezach. W efektownych, luksusowych i kobiecych stylizacjach, zachwyca konsekwencją stylu. Aktorka przemyca bogatą atmosferę lat 80., a przy tym świetnie odnajduje się we współczesności. Tym razem postawiła na czerń, którą "podkręciła" ekskluzywną biżuterią. Jedynie domyślamy się, co można by kupić za wartość jej błyskotek. Apartament z pięknym widokiem?