A po rozwodzie… włosy. To ona pomaga kobietom na całym świecie odzyskać pewność siebie

Coraz więcej par na całym świecie rozwodzi się. Rozstanie z wieloletnim partnerem to często ogromna trauma dla kobiety. Po trudnym okresie rozpamiętywania sporo pań decyduje się na drastyczne zmiany – także te w swoim wyglądzie. "I właśnie wtedy przychodzi czas na metamorfozę" – mówi Natalia Krzyśko, CEO Hair Makeover. To właśnie ona pomaga kobietom z całej Europy odzyskać pewność siebie, zadbać o wygląd, a także zachęca je do dążenia do niezależności finansowej, prowadząc szkolenia z obszaru beauty.

Redaktor: Z ciekawością obserwuję, w jaki sposób prowadzi Pani swój biznes. Widziałem, że ma Pani salon w Holandii i tam zajmuje się metamorfozami włosów – głównie przedłużaniem, ale także codzienną pielęgnacją. Dlaczego tak wiele pań chce zmienić swój wygląd po rozwodzie? To ciekawy temat.

Natalia Krzyśko: Dziękuję za zainteresowanie moim biznesem i za spostrzeżenie dotyczące metamorfoz włosów w moim salonie w Holandii. Tak, specjalizujemy się głównie w przedłużaniu włosów oraz codziennej pielęgnacji. Co do pytania dlaczego wiele pań decyduje się na zmianę wyglądu po rozwodzie, istnieje wiele możliwych powodów. Rozwód często jest momentem, w którym kobiety chcą poczuć odrobinę świeżości – zarówno w sferze fizycznej, jak i duchowej. Zmiana fryzury lub pełna metamorfoza włosów może być dla wielu osób sposobem na wyrażenie swojej nowej tożsamości, odzyskanie pewności siebie i poczucia kontroli nad swoim życiem. W moim salonie staramy się dostosować do indywidualnych potrzeb każdej klientki i wspierać je w procesie odkrywania własnej piękności i pewności siebie po przejściach życiowych, takich jak rozwód.

R: Czy zmiana wyglądu to remedium na smutek?

NK: Zmiana wyglądu może być postrzegana przez niektóre osoby jako sposób na poprawę nastroju i podniesienie pewności siebie, zwłaszcza po trudnych przeżyciach, takich jak rozwód. Dla niektórych osób zmiana fryzury, koloru włosów czy nawet całkowita metamorfoza mogą stanowić symbol nowego początku. Jednak warto podkreślić, że każdy człowiek radzi sobie ze smutkiem i trudnościami na własny sposób, a zmiana wyglądu to tylko jedna z wielu możliwych strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami. Dla niektórych osób działania takie mogą być terapeutyczne i pomocne w procesie powrotu do równowagi emocjonalnej, jednakże istotne jest, by nie traktować zmiany wyglądu jako jedynego remedium na smutek, ale także zadbać o wsparcie emocjonalne i odpowiednią opiekę nad własnym zdrowiem psychicznym.

R: Wspomniała Pani, że zmiana wyglądu to czasem za mało. Często mówi się, że otwierając nowy rozdział w życiu warto także zadbać o własne finanse czy rozwijanie hobby. W tym także Pani pomaga…

NK: Tak, zgadza się. Otwierając nowy rozdział w życiu, dbanie nie tylko o wygląd, ale także o inne obszary życia, takie jak finanse osobiste czy rozwijanie hobby, może być niezwykle ważne dla samopoczucia i poczucia spełnienia. W moim przypadku, oprócz pracy nad wyglądem, staram się wspierać moje klientki również w innych dziedzinach życia.

W moim salonie nie tylko dbamy o wygląd zewnętrzny, ale staramy się również inspirować i wspierać naszych klientów w procesie odkrywania i rozwijania innych aspektów ich życia, które mogą przyczynić się do ich ogólnego dobrostanu i spełnienia.

Szkolenia online z przedłużania włosów są niezwykle wartościowym narzędziem dla osób zainteresowanych branżą fryzjerską lub poszukujących nowych umiejętności w tej dziedzinie. Dostępność tego rodzaju kursów pozwala uczestnikom na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności bez konieczności fizycznego uczestnictwa w tradycyjnych zajęciach. Te szkolenia pomagają w profesjonalnym rozwoju poprzez naukę nowych technik i metod przedłużania włosów. Uczestnicy mogą poznać najnowsze trendy, techniki aplikacji, rodzaje materiałów używanych do przedłużania włosów oraz praktyczne porady dotyczące utrzymania i pielęgnacji włosów. To wszystko pozwala na podniesienie kwalifikacji zawodowych i lepsze zaspokojenie potrzeb klientów.

Ponadto, szkolenia online są wygodne i elastyczne, co pozwala uczestnikom na dostosowanie nauki do swojego harmonogramu i tempa życia. Mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, co sprawia, że proces zdobywania wiedzy staje się bardziej dostępny i wygodny.

Dla osób pragnących rozpocząć karierę w branży fryzjerskiej, szkolenia online z przedłużania włosów są doskonałym punktem wyjścia. Podczas szkoleń poznajemy się i wzajemnie motywujemy do działania.

© materiały partnera

R: Czy Panie po rozwodzie chętnie biorą udział w takich szkoleniach?

NK: Nie tylko te po rozwodzie. Ale ogólnie tak. To sposób na zdobycie nowych umiejętności, a także na niezależność finansową. Wiele kobiet jest jednak wciąż w jakimś stopniu zależna od mężczyzn, a po rozstaniu ich sytuacja materialna pogarsza się. Poprzez naukę z czasem same mogą prowadzić swój biznes.

R: I będą stanowiły dla Pani konkurencję…

NK: Nie postrzegam tego w tych kategoriach. Na rynku jestem od ponad 12 lat, mam kilka tysięcy zadowolonych klientek. Szkolenia to naturalny krok w rozwoju moim i mojej firmy. Z moim usług korzystają topowe celebrytki, których nazwisk oczywiście nie mogę wymieniać. Na pewno nasi czytelnicy je znają. Dodatkowo wierzę, że energia, którą daje podczas naszych spotkań wróci do mnie.

R: Wspominała Pani, że jest w branży od lat. Jak się ona zmienia? Czego oczekują współczesne klientki?

NK: Branża fryzjerska rzeczywiście dynamicznie ewoluuje, a zmiany, jakie zachodzą, wynikają z różnych czynników, w tym zmieniających się trendów, oczekiwań klientów oraz postępującej technologii. Przez lata obserwuję wiele zmian w branży fryzjerskiej, a oczekiwania współczesnych klientek także uległy ewolucji.

Obecnie klientki często poszukują nie tylko dobrego fryzjera, ale także osobę, która podejmuje wysiłek, aby zrozumieć ich potrzeby i indywidualne preferencje. Dlatego ważne jest, aby być z nimi w stałym kontakcie, słuchać ich opinii i proponować rozwiązania dostosowane do ich stylu życia oraz oczekiwań.

Współczesne klientki często poszukują również ekologicznych i naturalnych produktów oraz usług, dlatego dbałość o środowisko naturalne staje się coraz ważniejsza w branży fryzjerskiej. Coraz więcej osób zwraca uwagę na skład kosmetyków używanych w salonach fryzjerskich i preferuje produkty, które są bardziej przyjazne dla środowiska i zdrowia. Ja posiadam własną linię produktów, które rekomenduję moim klientom.

Klientki oczekują także innowacyjnych rozwiązań i najnowszych trendów w dziedzinie fryzjerstwa. Chcą eksperymentować z różnymi stylami, kolorami i technikami, dlatego fryzjerzy muszą być stale na bieżąco z nowymi trendami i umiejętnościami. No i ważną rolę odgrywają media społecznościowe – bez nich dzisiaj zdecydowanie trudniej prowadzi się biznes.

© materiały partnera

R: To na zakończenie proszę powiedzieć, jaka jest Pani rada dla kobiet, które chcą otworzyć swój biznes, ale się boją.

NK: Bądźcie odważne i ufajcie swojej intuicji. Otwarcie własnego biznesu może być wyzwaniem, ale także niezwykle satysfakcjonującym doświadczeniem. Dlatego ważne jest, abyście nie ulegać obawom i wątpliwościom, ale raczej skupić się na swojej pasji, wizji.. Zanim rozpoczniesz swój biznes, warto przeprowadzić dokładne badania rynku, określić cel i strategię działania, a także zdobyć niezbędne umiejętności i wiedzę w danej dziedzinie. Poszukiwanie wsparcia i mentorstwa od osób, które odniosły sukces w biznesie, może być również bardzo pomocne.

Pamiętajcie, że każdy sukces wymaga odwagi i wysiłku, ale również otwartości na naukę i gotowości do podejmowania ryzyka. Nie obawiajcie się popełniać błędów, ponieważ są one częścią procesu nauki i rozwoju. Wreszcie, ważne jest, abyście pozostały wiernymi swoim wartościom i pasjom, oraz abyście cieszyły się każdym krokiem w kierunku realizacji swoich marzeń. Wierzcie w siebie i nieustannie dążcie do osiągnięcia swoich celów - to klucz do sukcesu w biznesie i w życiu.

R: Dziękuję za rozmowę.

NK: Dziękuję.

Materiał sponsorowany przez Hair Makeover