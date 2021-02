Aborcja Bez Granic zebrała 43 607 złotych. 10 Polek mogło za to usunąć ciążę za granicą

"Uprzedzając pytanie - nie, nie wiemy czy wszystkie z tych osób mogłyby wcześniej przerwać ciąże w Polsce, gdyby ustawa antyaborcyjna się nie zmieniła. Nie wiemy, bo nie pytamy o powód do aborcji - nie jest nam to potrzebne, bo zarówno w Holandii (do 22tc) jak i w Anglii (24tc) aborcje można wykonać na żądanie, czyli bez podawania powodu. Są osoby, które same bez pytania potrzebują się 'wytłumaczyć', 'wyżalić', zostać wysłuchane" – dowiadujemy się.