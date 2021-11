Aborcyjny Dream Team potwierdza. Działaczka z zarzutami za pomoc w przeprowadzeniu aborcji

"Robimy to, bo to sprawiedliwe i potrzebne. Jesteśmy częścią międzynarodowej sieci i pomagamy w aborcjach przeprowadzanych w domu tabletkami oraz wspieramy osoby wyjeżdżające na zabieg do innego kraju. Uważamy, że każda osoba potrzebująca aborcji powinna mieć do niej dostęp - bez konieczności zadłużania się, bez wstydu i bez przepraszania. Wszystkich nas nie zamkniecie. Wszystkich nas nie zastraszycie.