Trafiła do szpitala z bezwodziem w 5. miesiącu ciąży. Sprawę skomentował lekarz

Organizacja społeczna "Dziewuchy Dziewuchom" udostępniła na swoim profilu na Instagramie wiadomość, którą otrzymała od dziennikarki Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Dowiadujemy się z niej, że do szpitala we Wrocławiu przyjęto pacjentkę z bezwodziem w 5. miesiącu ciąży. "Przez tą ustawę antyaborcyjną nie mogą nic zrobić" - czytamy. Sprawę zdementował prof. Mariusz Zimmer, szef ginekologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.