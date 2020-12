Adam Bodnar o strajkach. "Policja musi być rozliczona"

W programie "Newsroom" WP gościł Adam Bodnar. Rzecznik Praw Obywatelskich wypowiedział się m.in. na temat strajków oraz działań policji podczas zgromadzeń. Bodnar odniósł się do wydarzeń z wiosny: - Jeżeli spojrzymy na strajk przedsiębiorców, wydarzenia z kwietnia br., to teraz już możemy spojrzeć na statystyki, na to w ilu przypadkach sądy rozpoznały zażalenia na sposób zatrzymania i w ogóle jego zasadność. Jeżeli ja widzę, że w 79 przypadkach sądy uznały, że zatrzymania były bezzasadne to to są dane, których policja nie lubi, a ja je przypominam cały czas. Mówię, że policja musi być rozliczana, musi odpowiadać za to, co zrobiła - mówił RPO.

