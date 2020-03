Adam Fidusiewicz tłumaczy, dlaczego nosi maseczkę. "Zostawcie je dla służby zdrowia i dla mnie"

Aktor przyznał, że w tym czasie nie stosuje się do zaleceń i nie ukrywa się w domu. Przyznał jednak, że robi to w słusznym celu, ponieważ dostarcza zakupy osobom starszym i stara się im pomagać w załatwianiu ważnych spraw.

Aktor zabrał też głos w sprawie noszenia maseczek. Wyjaśnił, że zdaje sobie sprawę z tego, kto powinien je nosić oraz apelował o rozsądek w tej kwestii. "O maseczkach słyszałem wielokrotnie, że nie powinno się ich nosić, a tylko zostawić dla lekarzy, oraz tych, co kontaktują się z zarażonymi. Ja muszę nosić, bo dostarczam jedzenia moim bliskim z wysokiej grupy ryzyka. Oprócz tego, gdy mam maskę, to nie oblizuję palców, co często robię, bo obgryzam paznokcie. Gdy mam maseczkę to zmniejszam też szansę na interakcje międzyludzka, bo w normalnych warunkach zaczepiam dużo ludzi i gadam do nich, a z maską udaję, że mnie nie ma. Wy nie noście masek. Zostawcie je dla służby zdrowia i dla mnie" – napisał.