Adam Zdrójkowski wyjechał z kraju. Tam leczy rany po bolesnym rozstaniu

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska rozstali się

Para poznała się na planie serialu "Rodzinka.pl" - między tą dwójką zaiskrzyło praktycznie od razu. Ich związek dość szybko został odkryty przez media. We dwoje bardzo często prowadzili programy telewizyjne oraz przeróżne uroczystości. Fani młodych aktorów już w tegoroczne wakacje podejrzewali, że między ich idolami niezbyt dobrze się układa. Długo jednak żadne z nich nie mówiło o jakichkolwiek problemach. Oficjalna informacja pojawiła się stosunkowo niedawno - i choć dla wielu osób nie była zaskoczeniem, część wielbicieli do końca miało nadzieję, że rozstanie to tylko plotki.