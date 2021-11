Tomasz Kammel ostatnie dni spędził w Paryżu. Podróż przywołała wspomnienia

Tomasz Kammel jest jednym z najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce - jego profil na Instagramie obserwuje ponad 255 tys. osób. To właśnie tam zamieścił zdjęcia z ostatniej podróży do Paryża, pod którymi pochwalił się ciekawostkami z rozmów z miejscowymi oraz historią o pierwszej podróży do tego miasta, która przywołała pewne wspomnienia.