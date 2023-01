Adele ma poważne problemy ze zdrowiem. Dopadły ją na scenie

Czym jest rwa kulszowa?

Rwa kulszowa, zwana często zapaleniem korzonków, to schorzenie, które objawia się bólem promieniującym od lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa i pośladka aż do stopy. Ból najczęściej doskwiera dużym nasileniem, które poważnie ogranicza codzienną aktywność. Nawet najmniejsze ruchy kręgosłupa oraz aktywności takie jak kichanie, kaszel czy chodzenie mogą przyczynić się do wzrostu dolegliwości.