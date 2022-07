Na koncercie Adele podciągnęła suknię. Takiego widoku nikt się nie spodziewał

Adele ma do siebie duży dystans. Udowadniała to już nieraz

Adele nieraz udowadniała, że potrafi śmiać się z samej siebie. Kilka lat temu podbiła serca fanów, kiedy ozdobiła singiel pt. "When we were young" promujący płytę "25" swoim zdjęciem z dzieciństwa. Mała Adele uśmiecha się na nim szeroko, dumnie prezentując uzębienie, w którym brakuje jedynek.