Adele kończy 34 lata. Na nowym zdjęciu zachwyca szczupłą talią

"Jaką różnicę może zrobić jeden rok. Jeśli czas wciąż leczy rany i wygładza wszystkie załamania w moim życiu tak, jak to robi z biegiem lat, to nie mogę się doczekać, aż skończę sześćdziesiątkę. Nigdy nie byłam szczęśliwsza! Tyle lekcji, tyle błogosławieństw, za które mogę być wdzięczna. To jest życie 34-latki i uwielbiam je. Jak zawsze dziękuje za wszystkie pełne miłości życzenia urodzinowe" – napisała piosenkarka.