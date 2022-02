Adele pojawiła się na BRIT Awards. Wokalistka postawiła na klasykę

Adele wróciła do domu z kolejnymi statuetkami

BRIT Awards to dla muzyków ogromnie ważne wydarzenie. Zdobycie nagrody podczas tak prestiżowego wydarzenia jest znaczącym wyróżnieniem. Adele podczas tegorocznej imprezy zgarnęła aż trzy statuetki. Nagrodę otrzymał utwór "Easy On Me", zostając piosenką roku. Kolejne dwa wyróżnienia piosenkarka zdobyła za tytuł artystki roku oraz za krążek "30", który został albumem roku. Tym sposobem Adele została najczęściej nagradzaną kobietą podczas BRIT Awards; na przestrzeni lat zdobyła bowiem 12 statuetek. Z liczbą nagród przebija ją jedynie Robin Williams, który w swoim dorobku ma ich 13.