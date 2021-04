Adoptowana córka żegna Krzysztofa Krawczyka. Pracowała z ojcem

Krzysztof Krawczyk i jego żona mimo pewnych perturbacji w związku, byli sobie bardzo oddani. Piosenkarz mówił po latach, że to właśnie Ewa zmieniła jego życie. Para nie miała dzieci. Wychowywali trzy dziewczynki siostry Ewy Krawczyk, Barbary.

Krzysztof Krawczyk – rodzina

Krzysztof Krawczyk był ojcem dla Sylwii, Kasi i Beaty. "Są to córki mojej siostry Barbary. Swojego biologicznego ojca praktycznie nie znają. Beatka, która ma teraz 6 lat, w ogóle nie wie, że ktoś taki istnieje. Za dużo czasu na to wychowanie Krzysztof nie ma, ale ile może, to dziewczynkom daje. Wspomaga je również materialnie" - mówiła dla portalu Łódź Nasze Miasto trzecia żona Krawczyka.