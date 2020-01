WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Agata Duda na spotkaniu z przedstawicielami społeczności żydowskiej. Dawno takiej jej nie widzieliśmy Para prezydencka wzięła udział w świąteczno-noworocznym spotkaniu z Żydami mieszkającymi w Polsce. Pierwszej Damie nie schodził uśmiech z twarzy. Szczególnie widać to na jednym zdjęciu. Podczas wystąpienia prezydent nawiązał do swojej decyzji o zrezygnowaniu z udziału w 5. Światowym Forum Holokaustu, które odbędzie się w Jerozolimie 23 stycznia. Podkreślił, że uznał to za stosowne w związku z faktem, że organizatorzy Forum nie przewidzieli możliwości zabrania głosu przez polskiego przywódcę. Wydarzenie w Pałacu Prezydenckim zgromadziło wiele osób. Szczególną uwagę przykuła mała dziewczynka, która chodziła po sali bez butów oraz grupka nastolatek, które miały okazję porozmawiać z samą Agatą Dudą. Dobra i luźna atmosfera bije ze zdjęć. Na jednym z nich Agata Duda została uchwycona w momencie, gdy wybuchnęła śmiechem. Trzeba przyznać, że dawno jej takiej nie widzieliśmy. Niestety nie wiemy, co rozbawiło prezydentową, ale chwilę wcześniej robiła sobie wspólne selfie z nastolatkami. Na tę okazję Pierwsza Dama postawiła na klasyczny outfit i złożyła na siebie czarne spodnie oraz garnitur w tym samym kolorze. Stylizację dopełniły proste, czarne szpilki.