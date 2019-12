WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Agata Duda na Sycylii. Spotkała się z żołnierkami Tuż przed świętami Bożego Narodzenia para prezydencka odwiedziła żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego misji Sophia. Andrzej Duda wygłosił oficjalne przemówienie skierowane do wszystkich, a jego żona później spotkała się w mniejszym gronie tylko z żołnierkami. "Żołnierze unijnej misji Sophia na Morzu Śródziemnym chronią bezpieczeństwo Europy i tych, którzy z narażeniem życia chcą się do niej dostać" - podkreślił Andrzej Duda podczas wystąpienia w bazie Sigonella na Sycylii. Jest to jego szósta wizyta u polskich żołnierzy za granicą; wcześniej odwiedził kontyngenty w Kuwejcie, Afganistanie, Rumunii, na Łotwie, w Bośni i Hercegowinie. Para Prezydencka wzięła udział w wigilijnym spotkaniu z żołnierzami, ale chwilę później zorganizowano drugie spotkanie w mniejszym gronie - dla Agaty Dudy i garstki kobiet. Pięć polskich żołnierek uczestniczących w misji miało okazję porozmawiać przy poczęstunku z pierwszą damą. Na zdjęciach widać, że atmosfera była bardzo radosna, a uśmiechy nie schodziły z twarzy pań. Na tę okazję Agata Duda ubrała się w czerwoną, dłuższą marynarkę, którą związała paskiem w biodrach oraz czarne spodnie i czarną bluzkę. Zobacz także: Siłaczki odc. 4. Nowy cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują