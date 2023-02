Agata Duda nie zawiodła. Pokazała klasę na kilkunastocentymetrowych szpilkach

Skórzane botki w ciemnym kolorze, które kurczowo trzymają się stopy, a przy tym przylegają do łydki - stanowią nie tylko modny fason. To uniwersalne rozwiązanie, które świetnie wygląda zarówno w towarzystwie spodni, jak i sukienek. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem nowych botków bądź kozaków, weź pod uwagę model podobny do butów Agaty Dudy, który pasuje do wszystkiego.