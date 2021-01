Agata Duda rozmawiała z Siostrami Kapucynkami. Internauci nie mieli litości

"To piękne doświadczenie – mówiły siostry, opowiadając o wspólnym mieszkaniu z potrzebującymi młodymi ludźmi, o wspólnych posiłkach, wyjazdach, zabawach, spacerach i tworzeniu relacji, często na całe życie" – podaje na stronie Kancelaria Prezydenta RP.

"Dom dla Dzieciaków"

Pod opiekę sióstr trafiają głównie dziewczynki, które jeśli jest taka potrzeba, pozostają w domach do pełnej samodzielności, nawet do 25. roku życia. Są to osoby o trudnych doświadczeniach, pochodzące często z patologicznych lub dysfunkcyjnych środowisk, dotknięte niepełnosprawnością, ale także dzieci, których rodzice z przyczyn niezależnych, np. zdrowotnych, nie mogą tymczasowo pełnić nad nimi opieki. W ciągu ostatnich dwudziestu lat, czyli odkąd w Polsce pojawiły się Kapucynki, zakon pomógł około dwustu wychowankom.